Ученица седьмого класса киевской школы №173 на Отрадном проспекте выпрыгнула с четвертого этажа учебного заведения.
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.
Во время перемены учительница попросил детей выйти из класса и открыла окно на проветривание. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц неожиданно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.
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