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В Киеве семиклассница выпрыгнула в открытое окно на четвертом этаже школы

12-летнюю девочку госпитализировали с ранами и переломами.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Ученица седьмого класса киевской школы №173 на Отрадном проспекте выпрыгнула с четвертого этажа учебного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во время перемены учительница попросил детей выйти из класса и открыла окно на проветривание. Пока женщина отвлеклась, одна из учениц неожиданно бросила портфель и с разгона выпрыгнула в открытое окно.

12-летнюю девочку с многочисленными ранами и переломами госпитализировали.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производство по статье 120 (доведение до самоубийства). Ювенальная превенция изучит подробности, чтобы установить причины такого поступка.

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