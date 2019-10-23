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Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 22 октября

В результате обстрелов погиб Виталий Носкевич, 1984 года рождения, житель города Коломыя.

Стало известно имя бойца, погибшего на Донбассе 22 октября
Виталий Носкевич

Во вторник, 22 октября, в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области, от смертельного пулевого ранения, погиб Виталий Михайлович Носкевич, 1984 года рождения, житель города Коломыя Ивано-Франковской области, сержант, военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщила в фейсбуке руководитель Центра помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА Оксана Вандич.

"Центр помощи участникам АТО Коломыйского городского совета и Коломыйской РГА выражает искренние соболезнования семье погибшего от пули врага сержанта Носкевича Виталия Михайловича (10.08.1984 - 22.10.2019 гг.) воина вч А0666 (28-я бригада), жителя города Коломыя. Вечная память ..." - говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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