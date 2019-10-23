Во львовском общежитии 12 студентов отравились газом из перцового баллончика

Полиция Львовской области проводит проверку по факту отравления 12 студентов местного училища газом раздражающего действия.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

Отмечается, что в Шевченковский отдел полиции около 23:00 поступило сообщение от медиков одной из львовских больниц о том, что в медицинское учреждение доставлены 12 юношей и девушек 15-17 лет, у которых диагностировано "отравление в результате токсического действия неизвестного вещества".

"Предварительно установлено, что около 21:30 одна из студенток, жительница общежития, зашла в комнату своего знакомого, также студента, чтобы забрать свое зарядное устройство к телефону. В комнате она увидела баллончик яркого цвета, решила, что это духи и распылили его. На самом деле баллончик содержал газ раздражающим действия "Перец-4". Как пояснил владелец, баллончик он купил несколько дней назад через интернет", - сообщили в полиции.

Все пострадавшие - жители общежития при учебном заведении.

"Четырех студентов после оказания медицинской помощи врачи отпустили, остальные остаются в больнице. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - сообщили в полиции.

Напомним, в сентябре в Черкассах были госпитализированы 20 детей из-за распыления слезоточивого газа в школе.