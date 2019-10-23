​В США задержан бывший вице-президент Олимпийского комитета РФ, уволенный перед Олимпиадой в Сочи

В 2013 году Билалов заявил, что был отравлен ртутью "правительственными агентами".

В США арестован российский предприниматель, бывший председатель совета директоров компании "Курорты Северного Кавказа" Ахмед Билалов. 22 октября он был помещен под стражу сотрудниками Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США.

Об этом сообщила газета The Miami Herald.

Отмечается, что Билалов был задержан у себя дома в городе Санни-Айлс-Бич (штат Флорида).

В период подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи Билалов занимал пост вице-президента Олимпийского комитета РФ. В феврале 2013 года он по поручению Владимира Путина был уволен с этой должности из-за "срыва графика строительства олимпийских объектов" и по подозрению в нецелевом использовании кредитов Внешэкономбанка.

В апреле 2013 года бизнесмен стал фигурантом уголовного дела по статье о злоупотреблении полномочиями, по которой ему грози до четырех лет заключения. По данным СМИ, в разгар скандала Билалов уехал на лечение в Германию.

В интервью газете The Guardian в 2013 году Билалов заявил, что был отравлен ртутью "правительственными агентами", которых на протяжении нескольких лет обвиняли в устранении критиков Путина с задействованием отравляющих веществ, а также путем подготовки ДТП".

Двумя годами ранее, в 2011 году, вертолет Ми-8, в котором находился Билалов и еще 13 человек, потерпел крушение в Архызском ущелье в Карачаево-Черкесии. Бизнесмен тогда не получил значительных травм.

Пока неясно, запрашивала ли Россия его экстрадицию из США и может ли он быть выдворен за какие-либо нарушения американского законодательства. В представительстве Интерпола в Вашингтоне также не смогли подтвердить получение соответствующего запроса Москвы.

Напомним, позже выяснилост, чтоАхмед Билалов не имеет отношения к олимпийской стройке в Сочи, а работами в Красной Поляне занимался его брат - Магомед. Подробнее читайте в материале "Олимпиада-2014: Путин уволил не того Билалова".