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Украина и Марокко договорились о выдаче осужденных

Замглавы Минюста Валерия Коломиец подписала с министром юстиции Марокко Мохаммедом Бен Абделькадером ряд договоров о правовой помощи.

Украина и Марокко договорились о выдаче осужденных
Фото: minjust.gov.ua

Украина и Марокко договорились об экстрадиции и передаче осужденных лиц.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

Отмечается, что замминистра юстиции Валерия Коломиец во время рабочего визита в Марокко подписала с министром юстиции Мохаммедом Бен Абделькадером договоры о правовой помощи в уголовных делах и экстрадиции, о передаче осужденных лиц и о правовой помощи в гражданских и коммерческих делах.

Договор о правовой помощи в уголовных делах и экстрадиции предусматривает обязательство Украины и Марокко выдавать друг другу граждан, преследуемых компетентными органами за правонарушение или с целью исполнения приговора.

Договор о передаче осужденных лиц поспособствует реализации права осужденных отбывать наказание в государстве их гражданства.

Договор о правовой помощи в гражданских и коммерческих делах создает правовую базу для международного сотрудничества компетентных органов в сфере гражданского судопроизводства, позволяет гражданам обращаться в судебные органы другого государства с целью защиты прав и интересов, а также определяет механизм взаимного исполнения поручений о вручении документов и предоставлении доказательств, взаимного признания и исполнения судебных решений.

Кроме того, представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании, который обеспечит возможность обмена знаниями и опытом между специалистами министерств в правовой, законодательной, организационной и функциональной сферах.

Напомним, ранее Украина и Казахстан договорились об экстрадиции и правовой помощи.

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