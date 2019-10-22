Нетаньяху прекратил попытки сформировать новое правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отказе от попыток создать новое правительство после того, как ему не удалось сформировать коалицию по результатам парламентских выборов.

Нетаньяху, который возглавляет правую партию "Ликуд", сообщил, что возвращает мандат президенту Израиля Реувен Ривлин, информирует Радіо Свобода.

По словам самого Ривлина, теперь он проведет консультации с представителями различных политических партий и сообщит им о своем намерении поручить создание нового правительства оппоненту Нетаньяху Бени Гантцу.

Заявление Ривлина прозвучало после второй в течение недели встречи с Нетаньяху и лидером центристской "Сине-белой" партии Бени Гатцем.

Выборы в израильский парламент (Кнессет) состоялись 17 сентября. Партия "Ликуд" получила 31 место в парламенте, "Сине-белые" - 33. Всего в Кнессете 120 мест, поэтому ни одна политическая сила не может сформировать правительство самостоятельно.