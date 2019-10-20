Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Коломойский угрожал судьям после проигрыша баскетбольной команды "Днепр", где играет его сын
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Суперсуббота: Британский парламент провалил решающее голосование по Brexit
Путин над Сирией
Путин над Сирией
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Коломойский сказал, что "имеет влияние" на Арахамию, поскольку он его "ближайший товарищ"
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Кабмин согласовал назначение руководителей пяти облгосадминистраций
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Гладковский с семьей собирались бежать из Украины, - прокурор
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Ірина Подоляк: «Я хочу, щоб культура в цьому міністерстві попрощалась з Радянським Союзом»
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
Два нардепа и блогер готовы взять Гладковского на поруки
ГлавнаяМир

Зеленский отправится в Японию на коронацию императора Нарухито

Президент Украины встретится с премьер-министром Японии.

Зеленский отправится в Японию на коронацию императора Нарухито
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 21-24 октября совершит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Синдзо Абе, спикером Палаты представителей Тадамори Осима, спикером Палаты советников Акико Санто, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития (JICA) и Японской ассоциации новой экономики (JANE), представителями японского бизнеса.

В рамках визита президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.

Традиционная церемония коронации императора Нарухито состоится 22 октября 2019 года. В этот день будут проводиться церемонии официального объявления народу и другим странам о принятии императорского титула, которое состоялось 1 мая. На церемонии Сокуирэй-сэйдэн-но ги будут присутствовать представители около 200 стран, общее число гостей как из Японии, так и из-за рубежа, составит 2500 человек.

Напомним, что президенты Украины летали в Японию в 2016 году (Порошенко), 2011 году (Янукович), 2005 году (Ющенко) и 1995 году (Кучма).

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также