Зеленский отправится в Японию на коронацию императора Нарухито

Президент Владимир Зеленский 21-24 октября совершит рабочий визит в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Синдзо Абе, спикером Палаты представителей Тадамори Осима, спикером Палаты советников Акико Санто, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития (JICA) и Японской ассоциации новой экономики (JANE), представителями японского бизнеса.

В рамках визита президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других стран.

Традиционная церемония коронации императора Нарухито состоится 22 октября 2019 года. В этот день будут проводиться церемонии официального объявления народу и другим странам о принятии императорского титула, которое состоялось 1 мая. На церемонии Сокуирэй-сэйдэн-но ги будут присутствовать представители около 200 стран, общее число гостей как из Японии, так и из-за рубежа, составит 2500 человек.

Напомним, что президенты Украины летали в Японию в 2016 году (Порошенко), 2011 году (Янукович), 2005 году (Ющенко) и 1995 году (Кучма).