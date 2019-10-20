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Австралийская авиакомпания установила рекорд по самому длинному беспересадочному перелету

Рейс из Нью-Йорка в Сидней длился 19 часов и 16 минут.

Австралийская авиакомпания установила рекорд по самому длинному беспересадочному перелету
Фото: https://skytraxratings.com

Австралийская авиакомпания Qantas 19 октября совершила исторический беспересадочный перелет из Нью-Йорка в Сидней, сообщает The Guardian.

Тестовый полет нового Boeing 787-9 Dreamliner занял 19 часов и 16 минут. Самолет преодолел 16200 км. Он был полностью заправлен, но не вез груза, на борту было всего 50 пассажиров.

Целью полета было изучение его возможного влияния на пилотов, экипаж и пассажиров. Перелет станет самым длительным в мире коммерческим рейсом - на данный момент ни одна авиакомпания в мире не выполняет такой полет.

Bloomberg пишет, что полет стал самым длинным беспересадочным рейсом в истории. 

Среди находившихся на борту пассажиров тестового рейса был глава Qantas Алан Джойс. Он назвал полет историческим моментом не только для компании и Австралии в целом, но и для всего мира. Джойс отметил, что оставшегося к моменту приземления топлива хватило бы еще на 70 минут полета.

Qantas планирует провести тестовый беспосадочный перелет из Лондона в Сидней и по его итогам принять решение о включении такого маршрута в свое расписание. Рейс может появиться в конце 2022 - начале 2023 года.

Как отмечает The Guardian, спрос на авиапутешествия неуклонно растет, поэтому перевозчики все больше внимания уделяют ультрадлительным перелетам. По оценкам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), число авиапассажиров в год вырастет с нынешних 4,6 млрд человек до 8,2 млрд человек к 2037 году.

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