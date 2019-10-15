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С начала "бабьего лета" в Киеве зафиксировали два температурных рекорда

Среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6 градуса.

С начала "бабьего лета" в Киеве зафиксировали два температурных рекорда
Фото: facebook/Mysh Mark

С начала "бабьего лета", которое началось в Киеве 12 октября, метеорологи зафиксировали два температурных рекорда. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

«После полудня в воскресенье столбик максимального термометра поднялся до +23,8 градуса по Цельсию, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 2014 году. Кроме того, среднесуточная температура воздуха 13 октября впервые за 139 лет составила +16,6, что на 0,4 градуса выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1896 году », - сказано в сообщении.

В обсерватории также отметили, что это первые, но наверное, не последние рекорды нынешней осени.

Напомним, июль этого года стал самым жарким месяцем в истории наблюдений. Средняя температура на планете превысила рекорд 2016 на 0,04 градуса.

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