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Во вторник в Украине сохранится "бабье лето"

В Киеве прогнозируют до +23 градусов.

Во вторник в Украине сохранится "бабье лето"
Фото: kyivcity.gov.ua

Во вторник, 15 октября, в Киеве прогнозируется небольшая облачность без осадков, ветер южный 3-8 м/с, температура ночью +8...+10 градусов, днем +21...+23 градуса.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометеорологического центра.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +3..+9, днем +19..+24 градуса. В Карпатах без осадков, температура ночью +7..+12, днем +15..+20 градусов.

На севере Украины - небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью +5..+10, днем +19..+24 градуса.

В центре страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер южный, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10, днем +19..+24 градуса.

На востоке Украины - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3-8 м/с, температура ночью +5..+10, днем +17..+23 градуса.

На юге страны - небольшая облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +5..13, днем +17..+23 градуса.

В Крыму - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с, температура ночью +6..+11, днем +19..+24 градуса.

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Источник: "Українські новини"
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