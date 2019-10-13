С начала дня на Донбассе произошло семь обстрелов, без потерь

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов. Потерь среди военнослужащих Объединненых сил не было.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции ОС.

Стреляли возле Новолуганского (трижды, в том числе из минометов калибра 82 мм), Светлодарска, Золотого, Пивденного, Песков.

Напомним, 12 октября боевики 23 раза обстреляли позиции сил ООС, один военный был ранен и один травмирован.

11 октября на Донбассе было восемь обстрелов, без потерь. Но в этот скончался командир инженерно-саперного взвода 36-й бригады морской пехоты, прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич (позывной "Пуля"). Он стал жертвой ранения, полученного 8 октября.