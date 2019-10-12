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С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены двое военных

Активно стреляли возле Водяного.

С начала дня на Донбассе произошло 11 обстрелов, ранены двое военных
Фото: Макс Левин

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло 11 обстрелов, легкие ранения получили двое военнослужащих объединенных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции ОС.

Обстрелы зафиксированы возле Водяного (в том числе из минометов калибра 120 мм), Пищевика, Новогнатовки, Широкино, Марьинки, Луганского.

Напомним, 11 октября на Донбассе было восемь обстрелов, без потерь.

При этом 11 октября скончался командир инженерно-саперного взвода 36-й бригады морской пехоты, прапорщик Кубрак Вячеслав Анатольевич (позывной "Пуля"). Он стал жертвой ранения, полученного 8 октября.

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