В воскресенье в Киеве до +21 градуса

13 октября в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
В западных областях - небольшая облачность. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью +5..+11, днем +17..+23.
В Карпатах без осадков, температура ночью +5..+10, днем +15..+20.
В Моршине без осадков, температура ночью +8..+10, днем +21..+23.
В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +20..+22.
В Сваляве без осадков, температура ночью +6..+8, днем +20..+22.
Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..+11, днем +16..+22.
Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +5..+12, днем +17..+23.
Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +6..+11, днем +15..+22.
Южные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..14, днем +16..+23.
Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..+11, днем +17..+22.
Ялта - без осадков, температура ночью +9..+11, днем +18..+20.