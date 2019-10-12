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В воскресенье в Киеве до +21 градуса

Осадков не прогнозируют.

В воскресенье в Киеве до +21 градуса

13 октября в Киеве ясно, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +19…+21 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

В западных областях - небольшая облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью +5..+11, днем +17..+23.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5..+10, днем +15..+20.

В Моршине без осадков, температура ночью +8..+10, днем +21..+23.

В Трускавце без осадков, температура ночью +7..+9, днем +20..+22.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6..+8, днем +20..+22.

Северные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..+11, днем +16..+22.

Центральные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +5..+12, днем +17..+23.

Восточные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +6..+11, днем +15..+22.

Южные области - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..14, днем +16..+23.

Крым - небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, температура ночью +6..+11, днем +17..+22.

Ялта - без осадков, температура ночью +9..+11, днем +18..+20.

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Источник: "Украинские новости"
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