Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Фруман и Парнас: кто они и что это значит для Украины
Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена
Зеленский - версия Трамп 2.0. Технология «фейковых СМИ» запущена
Гвардиола назвал того одного, кого он в "Манчестер Сити" не продаст даже за полмиллиарда евро
Гвардиола назвал того одного, кого он в "Манчестер Сити" не продаст даже за полмиллиарда евро
Зеленский определился с послом Украины в США
Зеленский определился с послом Украины в США
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
В Киеве прошел 14-часовой пресс-марафон с Зеленским
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
Александр Ткаченко: "Кличко – великий спортсмен, но хреновый менеджер города"
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
В США задержали "посредников" Джулиани Игоря Фрумана и Льва Парнаса
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Кабмин согласовал харьковского губернатора, но "потом премьер получил смс и передумал", - нардеп
Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания
Зеленский придрался к журналисту "НВ" из-за иностранного владельца этого издания
ГлавнаяОбществоЖизнь

В субботу в Киеве до +17 градусов, без осадков

Ночью в столице +3…+9.

В субботу в Киеве до +17 градусов, без осадков
Фото: Вісті Придніпров'я

В субботу, 12 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +15…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +7…+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +13…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в Одесской области +5…+10 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +15…+20 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также