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В пятницу в Киеве без осадков, максимум +17

Ожидается переменная облачность, ночью максимум +8.

В пятницу в Киеве без осадков, максимум +17
Фото: Вісті Придніпров'я

11 октября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +15…+17 градусов. Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +4…+9 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Днепропетровской области небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем умеренный, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+13 градусов, днем +13…+20 градусов, в Одесской области +17…+22 градуса.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +15…+20 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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