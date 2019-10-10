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​Украина на саммите "нормандской четверки" предложит разместить миротворцев на границе

"Это одно из направлений, которое мы будем обсуждать".

​Украина на саммите "нормандской четверки" предложит разместить миротворцев на границе
Фото: ООН/Марко Дормино

Украина поднимет на саммите "нормандской четверки" вопрос размещения миротворческой миссии на границе между Россией и оккупированными ею районами Донецкой и Луганской областях.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в четверг.

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое мы будем обсуждать официально в нормандском формате. Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией", - сказал Зеленский.

Напомним, формат миротворческой миссии несколько лет был спорным вопросом для Украины и РФ, которая поддерживает боевиков Донбасса. Украина при Петре Порошенко рассчитывала на полномасштабную миссию, которая возьмет под контроль всю оккупированную территорию, включительно с госграницей. Россия предлагала лишь "охранную миссию" для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ в районе линии столкновения.

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