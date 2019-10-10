Иран освободил российскую журналистку Юлию Юзик

Власти Ирана освободили российскую журналистку, Юлию Юзик. Об этом сообщает "Радио.Свобода" со ссылкой на посольство РФ в Тегеране.

Ранее сообщалось, что ее подозревали в шпионаже, однако 7 октября в правительстве Ирана сообщали, что задержание Юзик связано с визовыми вопросами.

Напомним, о задержании Юлии Юзик стало известно 4 октября. Журналистка несколько лет назад работала в Тегеране корреспондентом и снова туда поехала туда по приглашению. В аэропорту у Юзик отобрали паспорт, а 3 октября в ее гостиничный номер ворвались бойцы Корпуса стражей исламской революции.

Журналистка является автором книг «Невесты Аллаха» о кавказских террористках-смертницах и «Бесланский словарь» о теракте в Беслане.