С начала суток боевики 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов: неподалеку от Песков, дважды вблизи Лебединского, вблизи Пищевика, неподалеку от Николаевки, вблизи Красногоровки, неподалеку от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов: вблизи Новолуганского, дважды в районе Золотого, неподалеку от Золотого со стороны Первомайска, вблизи Майорска, дважды неподалеку от Крымского и вблизи Авдеевки.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.