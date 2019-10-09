The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
Міністр юстиції Денис Малюська: "Не можна поставити "смотрящого" без згоди міністра"
ГлавнаяОбществоВойна

С начала суток боевики 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь

Противник специально обстрелял участок разведения сил в районе Золотого.

С начала суток боевики 17 раз нарушили режим тишины на Донбассе, без потерь
Фото: uazmi.org

С начала текущих суток российско-оккупационные войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь вследствие вражеских обстрелов с украинской стороны не было.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 9 обстрелов: неподалеку от Песков,  дважды вблизи Лебединского, вблизи Пищевика, неподалеку от Николаевки, вблизи Красногоровки, неподалеку от Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов: вблизи Новолуганского, дважды в районе Золотого, неподалеку от Золотого со стороны Первомайска, вблизи Майорска, дважды неподалеку от Крымского и вблизи Авдеевки.

Напомним, за прошедшие сутки пророссийские боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также