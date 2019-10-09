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"Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду

Проект тарифов передан на рассмотрение НКРЭКУ.

"Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду
Фото: Наш Репортер

КП "Киевтеплоэнерго" не планирует повышать цены на услуги централизованного отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщается в пресс-центре КГГА.

Опубликованный на сайте "Киевтеплоэнерго" проект тарифов касается расчетов стоимости только одной из составляющих конечного тарифа - производства тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 на 2020 год. «Ведь тариф на услугу централизованного отопления и горячего водоснабжения для населения зависит не только от цен на производство тепловой энергии на ТЭЦ, но и от стоимости производства тепла на котельных и станциях теплоснабжения, а также стоимости транспортировки и поставки тепловой энергии», - сказано в сообщении.

Именно поэтому указанные расчеты тарифов не влияют на стоимость услуг для конечного потребителя.

Расчет проекта тарифов проводился с целью актуализации данных и предоставления в НКРЭКУ информации об экономически обоснованных затратах предприятия, вызванных, в частности, необходимостью обеспечить 10-дневный запас мазута с содержанием серы менее 1% для бесперебойной работы энергетического оборудования; компенсировать убытки, понесенные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 вследствие несоответствия рыночной и тарифной цены природного газа для производства тепловой энергии для всех категорий потребителей в период с ноября по декабрь 2018 года включительно.

Отмечается, что проект тарифов передан на рассмотрение НКРЭКУ.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук также заявлял, что повышения тарифов в ближайшее время не будет. Кроме того, премьер подчеркнул, что Кабмин работает над тем, чтобы пенсионеры старше 70 лет получали минимальные платежки за ЖКУ.

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