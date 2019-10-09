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В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского

Его доставили в отделение.

В Кривом Роге задержали пьяного мужчину, заявившего о подготовке убийства Зеленского
Архивное фото
Фото: Depositphotos\jinga80

В Кривом Роге сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге, передают "Українські Новини".

Отмечается, что о подозрительном гражданине сообщили бдительные горожане. По их словам, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции.

Напомним, в феврале 2015 года сообщалось, что правоохранители обезвредили преступную группу, которая готовили покушение на  Зеленского, который в то время еще не был президентом Украины.

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