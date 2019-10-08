Часть центра Одессы обесточена из-за возгорания трансформатора

Часть центра Одессы обесточена в результате возгорания трансформатора.

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

Жители соседних домов рассказали изданию, что сотрудники облэнерго только сегодня починили этот трансформатор.

"Сегодня у нас было плановое отключение, - рассказал очевидец и житель района Александр. - Действительно приезжали ремонтники, что-то поделали, уехали, а потом бац - повалил черный дым, приехали пожарные и теперь у нас аварийное отключение. Это то, что я знаю".

По данным "Одессаоблэнерго", обесточены дома на улицах Преображенской, Пушкинской, Греческой, Софиевской,в переулке Маяковского. Полностью восстановить подачу электроэнергии обещают сегодня до 22:00.

Напомним, в марте в Одессе из-за аварии были обесточены несколько улиц. Энергетики заявили, что на линию электропередачи попал неизвестный кабель, который могла принести ворона.