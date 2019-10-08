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В Киеве закончился безморозный период, - метеорологи

Несмотря на это, киевлян еще ждет "бабье лето".

В Киеве закончился безморозный период, - метеорологи
Фото: sibnovosti.ru

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 8 октября в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до -0,3°С, а это значит, что закончился безморозный период, который длился с 30 марта - всего 192 дня.

Об этом сообщается на сайте обсерватории.

"По климатическим нормам это происходит 18 октября и средняя продолжительность такого периода составляет в столице 188 дней. Несмотря на это, киевлян еще ждет «бабье лето», которое начнется в конце текущей недели", - говорится в сообщении.

Климатологи также отмечают, что кратчайший безморозный период в столице был в 1902 и 1945 годах - только 144 дня, а самый длинный - 223 дня - в 2008 и 2013 годах.

Напомним, метеорологическое лето в столице началось 13 мая и завершилось 17 сентября. С 18 октября в столице наступила метеорологическая осень.

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