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Спасатели предупредили о резком похолодании в Карпатах

Температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до -6 градусов.

Спасатели предупредили о резком похолодании в Карпатах
​Температура воздуха на горе Поп-Иван снизилась до -6
Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Погода в Карпатах существенно ухудшилась, выпал снег.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области.

В ГосЧС напоминают, что при таких условиях, очень легко сбиться с намеченного маршрута, поэтому спасатели просят туристов воздержаться от походов в горы.

"Управления ГосЧС напоминает, что в периоды ухудшения погодных условий, любителям горного отдыха нужно воздержаться от туристических походов в Карпаты, ведь при таких условиях даже опытным туристам очень легко сбиться с намеченного маршрута, потерять известные ориентиры, оказаться в незнакомых и опасных местах", - говорится в сообщении.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста, температура воздуха на горе Поп-Иван Черногорский снизилась до -6°С.

"По состоянию на 8:45, 07.10.2019 на г. Поп-Иван Черногорский облачно, ветер юго-западный 2 м/с, температура воздуха -6°С, местами туман, видимость до 100 м", - сообщают спасатели в фейсбуке.

Напомним, ранее в аэропорту Одессы из-за сильного ветра вовремя не смогли приземлиться восемь самолетов.

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