О славном друге Степане Мамчуре и кардинале Йосифе Слипом

Впервые услышал это имя в лагере . Кто-то из старожилов знакомил меня с хорошими, достойными людьми. Среди них были и немолодые узники, добивавшие здесь, на Урале, свой сталинский срок в 25 лет. Одним из них был весьма немолодой, бывший солдат Украинской Повстанческой Армии Степан Мамчур . Тихий, немногословный человек, державшийся несколько обособленно. Позднее я узнал, что прежде, в мордовском политическом лагере, в сталинские, а затем в хрущевские годы, пан Степан был чуть ли не основным охранником Йосифа Слипого.

Кто такой Йосиф Слипый я тогда не знал. Мне объяснили: сейчас, в 1973 году этот бывший советский зэка, отдавший 18 лет своей жизни советскому ГУЛАГу, является кардиналом, духовным и фактическим вождем украинской греко-католической церкви, в Украине загнанной в подполье. В 1963 году по ходатайству Папы Иоанна 23-го, Хрущев освободил его из зоны и разрешил выехать из СССР. В 1965 году в Ватикане его, бывшего заключенного ввели в сан кардинала.

Фото: zhyve.tv Патріарх Української греко-католицької церкви Йосиф Сліпий

В советских лагерях узник Йосиф Слипый продолжал быть Пастырем. Врачевал душевные раны, учил терпению. В то же время, тайком писал историю своей церкви. В этом ежедневно помогал ему Степан Мамчур. Предупреждал о внезапном обыске, прятал и передавал на волю рукописи.

Потом, спустя десятилетия, помогал нам, новым, очередным советским политическим заключенным. Мы любили и уважали его, славного, доброго хранителя лагерных традиций помощи ближнему и неучастия в совершении зла.

В начале августа 1975 года нам привезли в большом количестве свежую газету «Правда» с полным текстом так называемых Хельсинкских Соглашений. Прямо-таки окормили «правдой»… Брежнев тогда очень хотел дружить с Западом. Там, в зоне, было странно читать этот обильный словами мифологический документ. Мы иронизировали, прекрасно понимая, что власти СССР выполнять подписанное не будут.

А славный наш друг Степан Мамчур, искренне страдавший все эти годы не из-за червей в овсяной каше, а из-за отсутствия Библии (запрещенной к наличию в местах лишения свободы), передал заявление начальнику зоны майору Пименову, где просил об одном: разрешить ему иметь Библию! Ссылался на соответствующий пункт в опубликованных в «Правде» Хельсинкских Соглашениях. Спустя несколько дней Мамчура вызвал слегка дебиловатый политрук зоны капитан Кытманов и произнес: «Учтите, мы не позволим портить наших детей религиозным дурманом! Никакой Библии вы, осужденный Мамчур, не получите!»

Передавая заявление Пименову, Мамчур никакой антисоветской цели не имел. Был он действительно искренним верующим, и чтение Библии было его глубокой, сердечной потребностью. Добрый и теплый христианин, он так и не добыл свой срок до конца, умер в зоне от инсульта. И сегодня вижу его лицо, его грустные, сопереживающие чужой беде глаза, сутулую спину…

Несколько лет тому назад ко мне пришли зарубежные, европейские эмиссары, предложили учредить с их помощью и на их деньги новое, уже постсоветское Хельсинкское движение в Украине. Молодые европейцы, что они знали о моем и Степана Мамчура прошлом… Я отказался. Это – не моя игра. Всё, что угодно, но - не с таким названием.

Возвращаюсь К Йосифу Слипому. Кардиналу в Риме, никогда не забывавшему о горькой судьбе своей паствы в Украине. Были им записаны и такие слова: «Нашей обязанностью и долгом Вселенской Церкви является осуждение несправедливости, которая нарушает свободу веры, совести, мысли и слова, и требование освобождения из тюрем, из психиатрических больниц осужденных без вины и преступления».

Правду следует говорить до конца. Многие ватиканские сановники Слипого не любили. Тихо, не вслух, осуждали. Трудно ему после 18 лет тюрем и лагерей было там. Он не хотел и не умел приспосабливаться к церковной политике.

В 1974 году, отбыв свой срок, уходил на волю наш лагерный товарищ Лёва Ягман. План его новой жизни был простым: лететь в Израиль, где его ждала семья. Он должен был на несколько дней остановиться в Италии, в Риме. Такая тогда была процедура. Зная это, старики-двадцатипятилетники дали ему наказ: встретиться со Слипым и передать привет от собратьев по ГУЛАГу. Лёва выполнить наказ не смог. Не получилось, он летел через Вену.

Умер кардинал Йосиф Слипый в Риме 7 сентября 1984 года. Так и не увидел Украину.