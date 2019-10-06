На площади собрались несколько тысяч человек.

Фото: Макс Левин

На Майдане Независимости в Киеве прошло вече против реализации "формулы Штайнмайера". Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

"На Майдане собралось несколько тысяч человек. Они скандируют "Слава Украине". Некоторые держат плакаты с надписью "Нет капитуляции", - сообщил корреспондент.

Фото: Александр Рудоманов

На сцене, которую установили в центре Майдана, выступают музыканты.

Инициаторами акции стали активисты, которые ранее объявили о создании "Руху опору" капитуляции, они осуждают подписание Украиной "формулы Штайнмайера" в рамках Минских соглашений.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Обновление 16:15. Объявив на Майдане о создании движения сопротивления капитуляции, участники акции пошли шествием к Офису президента, передает корреспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Люди скандировали "Слуга выходи, народ пришел", "Нет капитуляции", после чего пошли к Верховной Раде.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Под Офисом президента активисты также требовали отставки главы ОП Андрея Богдана после того, как он написал на своей странице в Фейсбук, что акции против капитуляции организованы за деньги.

Напомним, 1 октября в Минске представители Украины, России, ОБСЕ и главари террористов Донбасса подписали "формулу Штайнмайера". После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшее время может состояться саммит в "нормандском формате".

Против реализации выступил ряд украинских политсил, а боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.