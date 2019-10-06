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Боевики прицельно обстреляли участок разведения сил у Золотого

За сутки в зоне ООС ранения и травмы получили двое военных.

Боевики прицельно обстреляли участок разведения сил у Золотого
Фото: Олена Максименко

В субботу, 5 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - сообщили в штабе ООС.

Кроме того, в нарушение минских соглашений противник четыре раза умышленно обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, а еще один - боевое травмирование.

С начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня: у Павлополя, Новотроицкого, Новолуганского.

Напомним, в пятницу на Донбассе погиб украинский военный, еще двое получили ранения.

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