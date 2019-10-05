Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий

Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу провел совещание с силовиками. На нем присутствовали начальник Генштаба Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков. Также пришли министр иностранных дел Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак.

Об этом говорится в фейсбуке Офиса президента.

На следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую (местах разведения сил), чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает в результате. Предметом беседы также был ход строительства моста в Станице Луганской.

Отдельное внимание уделили вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат от партии "Слуга народа" Галина Третьякова в интервью АрмияInform заявила о том, что представители "Слуги народа" планируют инициировать аудит льгот и социальных выплат, которые сейчас предоставляют военнослужащим.

Многие восприняли это как намерение урезать льготы ветеранам российско-украинской войны, и начали звучать даже призывы к увольнению Третьяковой с должности главы комитета.

Сама депутат заявила, что ее слова вырвали из контекста.