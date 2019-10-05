Сумской горсовет призвал Раду и президента "не допустить капитуляции"

На внеочередной сессии Сумского городского совета 4 октября депутаты поддержали обращение к Верховной Раде и президенту Украины по "недопущению капитуляции, опасность которой депутаты видят в осуществлении так называемой "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщает Радио Свобода.

В обращении говорится, что депутаты Сумского горсовета "решительно осуждают попытки разменять перспективы украинской государственности на призрачный мир ценой унижения страной-агрессором, что вновь сделает Украину частью России".

К президенту депутаты выдвигают ряд требований и предлагают "руководству государства и ведущим политическим силам организовать национальный круглый стол для выработки совместной общегосударственной стратегии на переговорах по российской агрессии на Востоке Украины и судьбы временно оккупированных территорий"».

В обращении к парламенту они призывают "все патриотические силы, представленные в Верховной Раде Украины, заблокировать принятие новой редакции и не допустить продолжения действия Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известного также как закон об особом статусе Донбасса.

За это решение проголосовали 23 депутата из 43. На заседание не явились представители фракций "Оппозиционный блок" и "Самопомощь".

Как сообщалось, против реализации "формулы Штайнмайера" выступил ряд украинских политсил, Львовский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы, горсовет Кропивницкого.

В то же время боевики "ДНР" и "ЛНР" начали выдвигать Украине условия для местных выборов.

Кроме того, в разных городах Украины проходили акции "Нет капитуляции!", в том числе и в Киеве, где на Майдане Независимости собралось около двух тысяч человек.