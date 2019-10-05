В "ДНР" украинского танкиста Пантюшенко приговорили к 18 годам заключения

Богдан Пантюшенко находится в плену боевиков с 18 января 2015 года.

Так называемый суд "ДНР" приговорил военнослужащего Вооруженных сил Украины Богдана Пантюшенко к 18 годам лишения свободы.

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "генпрокуратуру ДНР".

Пантюшенко обвинили в подрыве моста на дороге Донецк - Авдеевка.

Отмечается, что приговор вступил в силу.

Пантюшенко - командир танка 1-й отдельной танковой бригады с позывным "Броня". Он попал в плен во время операции у села Спартак, которое находится в районе Донецкого аэропорта. В январе 2015 года танк Пантюшенко вместе с другими должен был выйти к Путиловскому мосту, закрепиться и обеспечить проход саперов, планировавших взорвать мост, по которому боевики выдвигались из Донецка.

По словам жены танкиста, перед обменом в декабре 2017 года имя Богдана Пантюшенко было вычеркнуто из списка "той стороной без объяснения причин". Позже "ДНР" снова отказалась обменять Пантюшенко.

Ранее сообщалось, что "суд" в "ДНР" приговорил украинского военнослужащего к 30 годам тюрьмы.