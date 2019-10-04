ВАКС назначил экс-нардепу Микитасю залог в 5,5 млн гривен

САП просила суд об аресте Микитася с залогом в 300 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Украины 8-го созыва, экс-президенту государственной строительной корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн гривен.

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

"Микитасю назначили меру пресечения в виде залога в 5,5 млн гривен", - сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

В САП отметили, что вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, но, скорее всего, данное постановление будет обжаловано.

Суд также определил для экс-нардепа ряд процессуальных обязанностей, а также постановил сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину. Кроме того, в отношении Микитася будет применен электронный браслет.

Прокуроры САП просили суд арестовать экс-нардепа Микитася с залогом 300 млн гривен.

Напомним, 2 октября Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии на сумму более 81 млн гривен. Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью НГУ.

14 мая НАБУ задержало бывшего командующего Нацгвардией Юрия Аллерова. Его обвинили в махинациях с недвижимостью для военных: по данным НАБУ и САП, он обменял квартиры в доме в центре Киева на улице Коновальца на квартиры на окраине на Бориспольской, разница в цене составила более 81 млн гривен. 20 мая Аллеров вышел из СИЗО под залог 4,8 млн гривен.

По делу Аллерова также под залог отпустили двух подозреваемых: эксперта-оценщика Алису Гринчук з залогом 1,5 миллиона гривен и гендиректора "Укрбуд девелопмент" Олега Майбороде - за 2 млн гривен.