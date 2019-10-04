ЦИК избрал секретарем Гатауллину

Центральная избирательная комиссия избрала секретарем комиссии Елену Гатауллину.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии, передают "Українськi Новини".

37-летняя Гатауллина стала членом ЦИКа по квоте "Слуги народа".

До этого она работала в управлении делами аппарата Верховной Рады и занимала должность заместителя начальника юридического отдела секретариата партии "Европейская солидарность". Также Гатауллина работала помощником депутата Рады 8-го созыва от "Блока Петра Порошенко" Анатолия Евлахова. Ранее она была заместителем главы партии УДАР Виталия Кличко".

Кандидатуру Гатауллиной внес новоизбранный глава ЦИКа Олег Диденко, который был назначен в комиссию также по квоте "Слуги народа".

Единственним в руководстве нового ЦИКа, не связанным со "Слугой народа" и "Ударом", стал заместитель Сергей Дубовик. Он стал членом ЦИКа по квоте "Оппозиционной платформы - За життя".

Таким образом, трое из четверых членов нового ЦИКа на руководящих должностях имеют опыт работы в комиссии.

Напомним, сегодня Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".