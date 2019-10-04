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Главой ЦИК избран Олег Диденко

За него проголосовали 16 членов ЦИК.

Главой ЦИК избран Олег Диденко
Олег Диденко
Фото: censor.net

Главой Центральной избирательной комиссии избран Олег Диденко.

За него проголосовали все 16 членов ЦИК (один не голосовал, так как находится за границей).

Диденко 39 лет, он имеет юридическое образование. Закончил юридический факультет Черновицкого национального университета имени Федьковича и Институт публичного управления и администрирования Национальной академии госуправления.

Олег Диденко в 2003-2014 годах работал помощников депутатов Давида Жвании, Николая Катеринчука, Романа Бессмертного, Владислава Каськива, Валерия Ищенко. Параллельно занимался юридической практикой.

В 2014 году Диденко стал членом Центральной избирательной комиссии под председательством Михаила Охендовского. В 2018 году он был одним из двух членов ЦИК, которые сохранили должности при переизбрании комиссии, и продолжил работу под председательством Татьяны Слипачук.

13 сентября был уволен с должности вместе с другими членами ЦИК, но уже 4 октября его переназначили по квоте "Слуги народа".

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