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Кабмин объявил конкурс на должность главы Института нацпамяти

Заявки принимаются до 15 октября.

Кабмин объявил конкурс на должность главы Института нацпамяти

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти после того, как этот пост покинул Владимир Вятрович.

Об этом говорится в распоряжении правительства №894 от 29 сентября, передают "Українськi Новини".

Конкурс объявлен с 4 октября, заявления об участии принимаются до 12:00 15 октября.

Должностной оклад главы Института нацпамяти - 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки. Его общий стаж работы должен составлять не менее семи лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Кроме владения украинским языком, претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы госуправления в профильной сфере, управление публичными финансами.

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил главу Института нацпамяти Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года. С 2008 по 2010 год Вятрович работал директором архива Службы безопасности

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