Кабмин объявил конкурс на должность главы Института нацпамяти

Кабинет министров объявил конкурс на должность председателя Института национальной памяти после того, как этот пост покинул Владимир Вятрович.

Об этом говорится в распоряжении правительства №894 от 29 сентября, передают "Українськi Новини".

Конкурс объявлен с 4 октября, заявления об участии принимаются до 12:00 15 октября.

Должностной оклад главы Института нацпамяти - 24 тыс. гривен, также предусмотрены надбавки. Его общий стаж работы должен составлять не менее семи лет, из которых не менее трех лет - опыт работы на руководящих должностях в сфере восстановления и сохранения национальной памяти Украины или опыт реформирования или управления изменениями в крупных организациях.

Кроме владения украинским языком, претендент должен владеть одним из официальных языков Совета Европы (английский или французский), знать законодательство, связанное с заданиями и содержанием работы руководителя Института, основы госуправления в профильной сфере, управление публичными финансами.

Напомним, 18 сентября Кабмин уволил главу Института нацпамяти Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года. С 2008 по 2010 год Вятрович работал директором архива Службы безопасности