Кабмин уволил двух заместителей главы Госкино

Правительство сегодня приняло решение об увольнении двух заместителей главы Государственного агентства по вопросам кино – Сергея Неретина и Сергея Недзельского.

Об этом сообщает Урядовий портал.

После ухода с поста главы Госкино Филиппа Ильенко Неретин исполнял его обязанности.

В комментарии изданию "Детектор медиа" Сергей Неретин сообщил, что о своем увольнении узнал с сайта Кабмина и не знает, с какого числа и почему его уволили.

"Для нас это неожиданная новость – никто ничего не сообщал загодя. Я прогнозировал, что так случится рано или поздно, но думал, что министр Бородянский поговорит с нами лично о том, что у него другие представления о кадровых вопросах в Госкино. Три недели назад у меня спросили, хочу ли я работать, я ответил утвердительно", – говорит Неретин.

Неретин долгое время был единственным замом Ильенко. Летом этого года ему назначили еще одного заместителя – Сергея Недзельского.

Исполняющей обязанности главы Госкино назначили Юлию Шевчук.

Напомним, министр культуры, спорта и молодежи Владимир Бородянский призвал уйти в отставку членов Совета по государственной поддержке кинематографии. На пост главы Госкино должен быть объявлен конкурс.