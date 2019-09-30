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В Киеве пройдет выставка Елены Придуваловой и презентация новой книги Тараса Прохасько

Придувалова – авторка работ к книге эссе Прохасько.

3 октября в Хлебне на территории Национального заповедника "София Киевская" состоится выставка киевской художницы Елены Придуваловой, чьи работы стали частью новой книги эссе Тараса Прохасько.

Как сообщают организаторы, книга стала первым сотрудничеством художницы и писателя.

"Каждый из этих текстов – только лишь оформленный эпизод того, что называют впадением в мысль. Которая никогда не прекращается, а ее распространение и расширение можно хоть как-то отследить только по таким фрагментам", – рассказывает Прохасько о своей новой книге.

Книга "Так, але" издана в этом году Meridian Czernowitz, и туда вошли 34 текста Прохасько и 24 работы Елены Придуваловой, являющиеся самостоятельными арт-объектами. Все эти работы покажут на выставке.

Работа Елены Придуваловой, ставшая обложкой книги
Фото: Предоставлено организаторами
Работа Елены Придуваловой, ставшая обложкой книги

Выставка продлится до 2 ноября. Презентация книги и вернисаж выставки состоятся 3 октября.

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