Сергею Лознице вручили премию имени Довженко

Сегодня, 26 сентября, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вручил украинскому кинорежиссеру Сергею Лознице премию имени Александра Довженко за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс". Об этом сообщает Госкино.

"Сергей Лозница снимает кино мощного содержания - это большая ответственность и большой дар. Мы сделаем все возможное, чтобы таким художникам предоставлять возможность творить и реализовываться", - отметил Бородянский.

В свою очередь, Лозница поблагодарил съемочную команду «Донбасса» и отметил, что за свою 24-летнюю кинодеятельность он снял 25 фильмов, но это первый фильм режиссера, который был снят при поддержке Госкино. "Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинской киноиндустрии за последние пять лет", - подчеркнул Сергей Лозница.

Напомним, премия имени Александра Довженко - это государственная награда за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства. Премия учреждена по случаю 100-летия со дня рождения Александра Довженко.

Сергей Лозница вошел в жюри основного конкурса международного кинофестиваля в Карловых Варах, который состоится в этом году в 54-й раз.