Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Конгресс начал процедуру импичмента Трампа (обновлено)
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Министр обороны приказал уволить в запас призванных в 2018 году военнослужащих
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Кабмин провел ряд увольнений и назначений топ-чиновников
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Белый дом обнародовал телефонный разговор Трампа с Зеленским
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Контрразведка вывела с оккупированной территории и задержала боевика "ЛНР"
Зеленский сфотографировался с Трампом
Зеленский сфотографировался с Трампом
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
УН: МВФ уезжает из Киева без результата
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Богдан пообщался с росСМИ в Нью-Йорке
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
Війна Ґрети Тунберґ за клімат
ГлавнаяКультура

Сергею Лознице вручили премию имени Довженко

Режиссер получил награду за фильм "Донбасс". 

Сергею Лознице вручили премию имени Довженко
Фото: EPA/UPG

Сегодня, 26 сентября, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский вручил украинскому кинорежиссеру Сергею Лознице премию имени Александра Довженко за создание игрового, полнометражного фильма "Донбасс". Об этом сообщает Госкино.

"Сергей Лозница снимает кино мощного содержания - это большая ответственность и большой дар. Мы сделаем все возможное, чтобы таким художникам предоставлять возможность творить и реализовываться", - отметил Бородянский.

В свою очередь, Лозница поблагодарил съемочную команду «Донбасса» и отметил, что за свою 24-летнюю кинодеятельность он снял 25 фильмов, но это первый фильм режиссера, который был снят при поддержке Госкино. "Это стало возможным благодаря тем изменениям, которые произошли в украинской киноиндустрии за последние пять лет", - подчеркнул Сергей Лозница.

Напомним, премия имени Александра Довженко - это государственная награда за выдающийся вклад в развитие украинского киноискусства. Премия учреждена по случаю 100-летия со дня рождения Александра Довженко.

Сергей Лозница вошел в жюри основного конкурса международного кинофестиваля в Карловых Варах, который состоится в этом году в 54-й раз.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также