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Елена Зеленская предложила создавать украиноязычные аудиогиды в мировых музеях

"Уже в ближайшем будущем украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке".

Елена Зеленская предложила создавать украиноязычные аудиогиды в мировых музеях
Елена Зеленская
Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская в ходе визита в Соединённые Штаты Америки инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира.

Об этом она заявила во время посещения Метрополитен-музея в Нью-Йорке, сообщается на сайте президента.

"Елена Зеленская надеется, что уже в ближайшем будущем в крупнейших музеях мира украинцы смогут слушать экскурсии на родном языке", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Европе проект аудиогидов на украинском языке запустили в конце августа. Им занимается Украинский институт.

Так, в 2018 году пилотным проектом стал запуск аудиогида в Национальном музее в Варшаве. А в августе 2019-го украиноязычная аудиоэкскурсия также появилась в Варшавском Музее истории польских евреев "POLIN".

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