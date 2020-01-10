Минкультуры с сентября запустит онлайн-платформу для изучения украинского языка

Курсы будут рассчитаны на три категории.

Министерство культуры, молодежи и спорта намерено запустить бесплатную онлайн-платформу для изучения украинского языка с 1 сентября 2020 года.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

"К первому сентября 2020 МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта) планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка", - написал он.

По словам министра, учебные курсы будут сфокусированы на определенных отдельных категориях: для тех, кто знает язык, но хочет улучшить; тех, кто не знает и планирует изучение "с нуля", а также для госслужащих, которые хотят усовершенствовать знания.

Напомним, с сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения.

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция украинского правописания. Документ подготовила специально созданная Нацкомиссия по вопросам правописания, в которую вошли ученые-языковеды Национальной академии наук и национальных университетов из разных регионов Украины.

27 мая был опубликован полный текст нового украинского правописания. Изменения можно условно разделить на две группы: изменения без вариантов и дополнения к уже действующим нормам.

Новое украинское правописание применяется с 3 июня прошлого года.