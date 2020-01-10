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В Киеве вторую ночь подряд произошла попытка подорвать банкомат

9 января пострадал Ощадбанк, 10 января - Укрсиббанк.

В Киеве вторую ночь подряд злоумышленники попытались подорвать банкомат.

Об этом говорится на сайте полиции.

9 января неизвестные лица устроили взрыв в зоне круглосуточного обслуживания отделения Ощадбанка на улице Николая Закревского, а 10 января - в отделении Укрсиббанка на улице Героев Днепра.

В первом случае двое грабителей использовали газовоздушную смесь, но после взрыва открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. Мужчины с двумя сообщниками, которые ждали на улице, сбежали ни с чем.

По данному факту начато производство по ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 (покушение на кражу), ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

В отделении Укрсиббанка к банкомату двое грабителей в балаклавах прикрепили пока не установленное взрывное устройство. В результате происшествия было повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами снова остался неповрежденным.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.3 ст.185 (покушение на кражу), ч.2 ст.194 (умышленное повреждение имущества), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Напомним, что в Харькове и рядом с ним уже три года подряд грабят банкоматы путем их подрыва. Последний произошел в конце ноября в Первомайском. Поймать подрывников до сих пор не удалось.

В то же время полицейским из Днепра в октябре 2019 года удалось задержать банду, которая почти год подрывала банкоматы в этом регионе.

В Киеве за последний год было несколько случаев с подрывом банкоматов. В мае грабители взорвали банкомат Приватбанка на улице Кубанской Украины, в октябре - на улице Академика Королева, там тоже пострадал Приватбанк. В ноябре ради 250 тысяч гривен преступники взорвали отделение Ощадбанка на Русановке, нанесенный ущерб оценивается в миллионы гривен.

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