Андрій Садовий: "Неможливо одночасно бути і мером міста, і лідером партії"
Андрій Садовий: "Неможливо одночасно бути і мером міста, і лідером партії"
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
​Эрдоган посоветовал Макрону провериться у врача на предмет "смерти мозга"
​Эрдоган посоветовал Макрону провериться у врача на предмет "смерти мозга"
Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей
Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Алмазы Пригожина, военные базы Китая, "Шёлковый путь" ОАЭ. Африка: главное за неделю
Алмазы Пригожина, военные базы Китая, "Шёлковый путь" ОАЭ. Африка: главное за неделю
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
ГлавнаяОбществоПроисшествия

"Ощадбанк": из киевского отделения украли около 250 тыс. гривен

Убытки от повреждений оценивают в миллионы гривен.

"Ощадбанк": из киевского отделения украли около 250 тыс. гривен
Фото: espreso.tv

Убытки "Ощадбанка" от взрыва в отделении на улице Энтузиастов в Киеве составляют миллионы гривен. Об этом написал глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Цена украденного - около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного - миллионы", - сообщил Пышный.

По его словам, взрыв вынес окна, двери и разрушил помещение практически полностью. Руководитель банка отметил, что отделение расположено в жилом доме на первом этаже. 

"Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", - добавил он.

Фото: https://www.facebook.com/pyshnyy

Фото: https://www.facebook.com/pyshnyy

Напомним, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка" в Днепровском районе столицы в ночь на 30 ноября. Стеклянная витрина вылетела наружу, взрывной волной обломки унесло метров на 20. В отделении упал на пол потолок. Люди не пострадали. Злоумышленников разыскивает полиция.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также