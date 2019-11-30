"Ощадбанк": из киевского отделения украли около 250 тыс. гривен

Убытки "Ощадбанка" от взрыва в отделении на улице Энтузиастов в Киеве составляют миллионы гривен. Об этом написал глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.

"Цена украденного - около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного - миллионы", - сообщил Пышный.

По его словам, взрыв вынес окна, двери и разрушил помещение практически полностью. Руководитель банка отметил, что отделение расположено в жилом доме на первом этаже.

"Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", - добавил он.

Фото: https://www.facebook.com/pyshnyy

Фото: https://www.facebook.com/pyshnyy

Напомним, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка" в Днепровском районе столицы в ночь на 30 ноября. Стеклянная витрина вылетела наружу, взрывной волной обломки унесло метров на 20. В отделении упал на пол потолок. Люди не пострадали. Злоумышленников разыскивает полиция.