В Запорожье задержали священника-наркодилера

Причиной задержания стала посылка, в которой обнаружили наркотические вещества.

В Запорожье полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора УПЦ МП Илиодора Кугатова. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает местное издание "Форпост".

"Причиной задержания стала отправленная из Черкасс посылка, в которой обнаружили наркотические вещества - амфетамин и метиламин в большом количестве. Ценную посылку вместе со служителем церкви приехал забирать и его друг Евгений Квач, его функция была сидеть на "стреме", за рулем автомобиля, которым приехали за наркотиками", - говорится в сообщении.

По информации источника издания, протоиерей Квач, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ МП.

"На спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но "помочь" задержанному не получилось и священника доставили в полицию", - пишет издание.

В полиции инцидент пока не комментировали.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили масштабный наркосиндикат на 25 миллионов гривен. Один из организаторов наркобизнеса - действующий депутат объединенной территориальной общины.