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Минсоцполитики предложило дать женщинам перерыв для кормления младенцев на работе

Предложения по вопросам гендерного равенства передали на рассмотрение в комитет Рады.

Минсоцполитики предложило дать женщинам перерыв для кормления младенцев на работе
Фото: fraza.ua

Минсоцполитики внесло предложение относительно гендерного равенства в проект изменений в Кодекс законов о труде. В частности, предлагается предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев.

Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский, передает hromadske.

"Наши предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из предложений, которое мы внесли - право мужчин на уход за ребенком. И, безусловно, это право матерей иметь перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе", - заявил Нежинский.

Также заместитель министра сообщил, что в Украине официально насчитывается 95 тысяч человек, которые являются пострадавшими в результате гендерного насилия.

Напомним, с 1 марта 2019 года в Украине запустился первый банк грудного молока.

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