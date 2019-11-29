В Украине зарегистрировали 500 благотворительных инициатив на "Щедрий вівторок"

В Украине 3 декабря во второй раз пройдет #ЩедрийВівторок - часть глобального благотворительного движения #GivingTuesday, в рамках которого в Украине уже зарегистрировано свыше 500 благотворительных инициатив. Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на организаторов проекта.

"Giving Tuesday – это день, когда люди объединяются и демонстрируют, что массовое системное добро имеет большую силу. Мы ожидаем, что в этом году к проекту #ЩедрийВівторок присоединится более 10 тысяч участников. Помощь ближнему входит в жизнь украинцев, становится повседневным явлением, природным инстинктом", - приводят организаторы слова Катерины Загорий, главы правления Zagoriy Foundation, одного из инициаторов участия Украины в #GivingTuesday.

Принять участие в благотворительных инициативах может каждый желающий. При этом помочь можно не только деньгами, но и временем, талантом или распространением информации. Найти интересную инициативу или зарегистрировать собственную можно на "Карте добра" на сайте проекта.

Среди зарегистрированных инициатив – благотворительный мастер-класс фонда "Життя з надлишком", бесплатный тренинг по фандрейзингу от Zagoriy Foundation, благотворительный модный показ с привлечением детей с инвалидностью от винницкой организации "Корпорация добра", а также "Уроки доброты" в школах и университетах по всей Украине.

Кроме того, 3 декабря на Майдане Незалежности в Киеве команда "Щедрого Вівторка" будет рассказывать о Дне добрых дел и вдохновлять людей присоединяться к нему.

Также с собственными инициативами выступит крупный бизнес. Например, в сети SOCAR 3 декабря стартует сбор средств на покупку медицинского оборудования для преждевременно рожденных детей. Фармацевтическая компания "Дарница" на сутки запустит сайт, на котором каждый пользователь сможет рассмотреть, как выглядят привычные вещи под микроскопом. За каждый переход на сайт компания будет переводить 1 гривну на нужды детского отделения Национального института рака.

Глобальная инициатива #GivingTuesday существует с 2012 года и объединяет более 150 стран. Украина официально присоединилась к ней в 2018 году и стала 154-й страной-участницей. Всеукраинский день добрых дел стал возможен благодаря инициативной группе, в которую вошли Zagoriy Foundation, Благотворительный фонд "Таблеточки", "Клуб добродіїв", а также Украинский форум благотворителей.