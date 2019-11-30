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У пассажира рейса "Киев-Хургада" обнаружили гранату

Житель Донецка перевозил взрывное устройство в багаже.

У пассажира рейса "Киев-Хургада" обнаружили гранату
У пассажира рейса "Киев-Хургада" обнаружили гранату
Фото: https://www.facebook.com/pol.kyivregion

Полиция аэропорта "Борисполь" изъяла гранату у пассажира рейса "Киев-Хургада". Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

"Багаж, где находилось взрывное устройство, принадлежит 36-летнему жителю города Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

Гранату Ф-1 и запал к ней изъяли правоохранители.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту «Борисполь» и взрывотехники.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в конце октября в центре Киева взорвалась граната. Погибли двое людей: 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дектярев с позывным "Сенсей" и охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

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