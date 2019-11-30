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Боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе

Оккупанты применяли тяжелую артиллерию.

Боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе
Фото: EPA/UPG

В пятницу, 29 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска осуществили два обстрела: неподалеку Крымского - из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов, вблизи Луганского - из РПГ, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": дважды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов, у Широкино - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, около Старогнатовки - из стрелкового оружия, неподалеку Новотроицкого - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 29 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил - 26-летний Алексей Капустян из Ровенской области.

С начала субботы, 30 ноября, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет.

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