На Донбассе боевики повторно закладывают изъятую при разминировании взрывчатку

Также они используют запрещенные международными конвенциями противопехотные мины.

На Донбассе российские оккупационные войска минируют некоторые участки территории взрывчаткой, которая была найдена и изъята в рамках разминирования местности в районах отведения войск.

Такие данные Главного управления разведки обнародовали в пресс-службе Министерства обороны.

"Враг устанавливает дополнительные минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и самодельных взрывных устройств, в том числе за границами позиций. При этом используются мины, изъятые в ходе разведения войск", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что несоблюдение российскими наемниками мер безопасности в ходе минирования привело к гибели и ранениям в четырех формированиях Вооруженных сил России.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.