В ЕС разведение сил на Донбассе назвали обнадеживающим сигналом

Процесс разведения сил и средств на Донбассе расценили как "обнадеживающие сигналы", а также призвали РФ предпринять со своей стороны позитивные шаги, которые позволят выполнить Минские договоренности. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаршу высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Майю Косьянчич.

"Начало процесса разведения в Петровском, завершение вывода сил и техники в Золотом , а также прогресс, достигнутый в Станице Луганской, включая ремонтные работы на мосту, являются обнадеживающими сигналами с восточной Украины", - отметила она.

Косьянчич уверена, что эти шаги, "безусловно, облегчат страдания гражданских лиц, живущих вблизи линии соприкосновения, которые несут основную тяжесть этого конфликта".

"Украина продемонстрировала конструктивный подход к продвижению в реализации Минских соглашений. Мы также ожидаем, что и Россия будет активно предпринимать позитивные шаги и использовать свое значительное влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, для полного выполнения минских обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

Она также напомнила, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ остается источником достоверной информации о ситуации на местах и должна иметь безопасный, надежный, безусловный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, в том числе для обеспечения надлежащего мониторинга неподконтрольных украинскому правительству районов и их окрестностей".

Напомним, 11 ноября завершилась практическая часть разведения сил в Петровском. 12 ноября на этом участке началось разминирование территории.