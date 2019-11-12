Брат Медведчука стал советником гендиректора российского концерна "Россиум"

Младший брат украинского политика Виктора Медведчука Сергей, который этим летом баллотировался в депутаты Верховной Рады Украины, оказался связанным с российским бизнесом. Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна "Россиум" по инвестициям в нефинансовые активы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Как сообщил "Интерфаксу" источник на фармацевтическом рынке, в последнее время Сергей Медведчук участвует в принятии решений в отношении развития ПАО "Аптечная сеть 36,6". Крупным акционером этой компании является Московский кредитный банк, подконтрольный концерну "Россиум" Романа Авдеева.

В "Россиуме" агентству сообщили, что Сергей Медведчук назначен советником гендиректора концерна по инвестициям в нефинансовые активы. На вопрос о том, является ли Медведчук инвестором аптечной сети, в "Россиуме" не ответили.

Гендиректором "Россиума" с 1 октября является основной бенефициар дружественной "Россиуму" группы "Регион" Сергей Судариков. Совет директоров возглавляет Роман Авдеев. Летом этого года "Регион" и "Россиум" договорились оценить активы для объединения бизнесов.

На сегодня "Россиум" является многопрофильным диверсифицированным инвестиционным российским холдингом с фокусом на таких отраслях, как финансы, девелопмент, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство, коммерческая недвижимость и фармацевтика.

Напомним, Сергей Медведчук в 1998-2004 годах возглавлял налоговое управление Львовской области, затем непродолжительный период был первым замглавы Государственной налоговой администрации Украины. После "оранжевой революции" 2004 года ушел из публичного пространства и в политику вернулся только в этом году. Претендовал на депутатский мандат от г.Счастье (Луганская обл.) как представитель партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь", но проиграл выборы представителю "Оппозиционного блока". О бизнес-проектах Медведчука-младшего известно немного, согласно "СПАРКу", вместе с Богданом Козаком он является совладельцем компании с активами в сфере недвижимости.