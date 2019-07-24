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В округе, где проиграл брат Медведчука, проведут пересчет голосов

Полиция усилила меры безопасности возле избиркома в Счастье.

В округе, где проиграл брат Медведчука, проведут пересчет голосов
Полиция усилила меры безопасности возле избиркома в Счастье.
Фото: Пресс-служба МВД

Окружная избирательная комиссия №105 в городе Счастье Луганской области пересчитывает голоса. В связи с этим полиция усилила там меры безопасности.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Отмечается, что в Новоайдарский отдел полиции обратился член ОИК, который сообщил о возможном нарушении избирательного законодательства главой комиссии.

"В сообщении заявитель отметил, что на сайте ЦИКа уже есть результаты подсчета 100% голосов на всех шести избирательных участках, расположенных на избирательном округе №105, и установлены результаты выборов, но, по словам заявителя, обработка протоколов по результатам голосования на избирательных участках не проводилась", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован. В настоящее время комиссия проводит пересчет голосов.

Для охраны общественного порядка вблизи ОИК задействованы 45 полицейских.

Фото: Пресс-служба МВД

В настоящее время на сайте ЦИКа содержится такая информация: после обработки 100% электронных протоколов побеждает представитель партии "Оппозиционный блок" Виктория Гриб (39,58%). На втором месте - представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Медведчук (31,7%).

Сергей Медведчук родился 25 марта 1959 года в поселке Абан Абанского района Красноярского края СССР. Он является президентом ООО "Керамбуд". Его брат Виктор - кум президента РФ Владимира Путина.

Виктория Гриб является руководителем направления по устойчивому развитию "ДТЭК Энерго".

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