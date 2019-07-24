Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
Дело Фирташа: почему экстрадиция остановлена
В новую Верховную Раду проходит девять медиков (обновлено)
В новую Верховную Раду проходит девять медиков (обновлено)
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
ГлавнаяПолитика

Зеленский переназначил Демченко советником президента

В феврале 2014 Демченко пять дней был и.о. главы МИД.

Зеленский переназначил Демченко советником президента
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Сначала Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины, а впоследствии - о его назначении.

Руслан Демченко, украинский дипломат, родился 15 июля 1965 года в Киеве. В 1989 окончил Киевский государственный университет им. Шевченко, специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского. Владеет иностранными языками: русским и английским.

С 23 февраля 2014 по 27 февраля 2014 Руслан Демченко работал на должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

В сентябре 2014 президент Петр Порошенко назначил Руслана Демченко своим советником.

В октябре 2018 Демченко временно заменял Леонида Кучму заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также