Зеленский переназначил Демченко советником президента

В феврале 2014 Демченко пять дней был и.о. главы МИД.

Президент Украины Владимир Зеленский переназначил Руслана Демченко на должность советника президента.

Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Сначала Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Руслана Демченко с должности советника президента Украины, а впоследствии - о его назначении.

Руслан Демченко, украинский дипломат, родился 15 июля 1965 года в Киеве. В 1989 окончил Киевский государственный университет им. Шевченко, специалист по международным отношениям, референт-переводчик английского. Владеет иностранными языками: русским и английским.

С 23 февраля 2014 по 27 февраля 2014 Руслан Демченко работал на должности исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

В сентябре 2014 президент Петр Порошенко назначил Руслана Демченко своим советником.

В октябре 2018 Демченко временно заменял Леонида Кучму заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.